Juve, Buffon: "Cristiano Ronaldo è incredibile, c'è grande rammarico"

3 aprile 2018

"Cristiano Ronaldo? Anche oggi si è visto in campo un giocatore incredibile, straordinario, uno come Pelè, Maradona, Messi: giocatori che incidono pesantemente nei titoli vinti dalle loro squadre". Gigi Buffon elogia il portoghese e non riesce a nascondere il rammarico: "C'è grande dispiacere: probabilmente non si riuscirà ad andare avanti ma è anche vero che quando incontri certi avversari è giusto riconoscere che sono semplicemente più forti".