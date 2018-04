Champions League, notte di festa a Roma: Pallotta fa il bagno nella fontana VIDEO Il presidente giallorosso si è tuffato nella fontana di Piazza del Popolo per festeggiare: e ora verserà 230mila euro alla città

11 aprile 2018

Città in festa dopo l'impresa della Roma contro il Barcellona. Poco dopo la vittoria per 3-0 sul Barcellona nel centro della città si sono riversati tantissimi tifosi festanti. Ma il più felice di tutti era il presidente giallorosso James Pallotta: trascinato dall'abbraccio dei tifosi si è messo in maniche di camicia e si è concesso un tuffo nella fontana di Piazza del Popolo per celebrare una notte storica per i colori giallorossi.

Zoom Disattiva slideshow Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Ansa Prev Next

C'è chi porta in giro sciarpe giallorosse, chi urla "forza Roma", chi dice "Oggi è Natale". Daje Roma!", urla un tifoso in motorino mentre un secondo, ai piedi dell'Altare della Patria, agita una maxi-bandiera della Roma e altri esplodono in corsa petardi. Per una notte non si è più pensato alle buche stradali, alla spazzatura, ai bus: in tutta la Capitale è stata solo festa. Da Campo dei Fiori al Quadraro, sembrava Capodanno.



"Complimenti alla As Roma per la Remuntada - twitta la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Grande prova d'orgoglio per la città e per l'Italia intera". L'assessore comunale allo sport Daniele Frongia sui social non esita a parlare di "miracolo".



RAGGI: "DA PALLOTTA 230MILA EURO PER FONTANA DEL PANTHEON" "Ringraziamo il presidente Pallotta per la sua generosità, dopo il tuffo di ieri (nella fontana di piazza del Popolo, ndr) ha deciso di compiere un gesto estremamente generoso nei confronti della città e vuole donare 230 mila euro per restaurare la fontana del Pantheon". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi dopo aver incontrato il presidente della Roma in Campidoglio facendo riferimento al tuffo, post-vittoria in Champions contro il Barcellona, del numero uno giallorosso.

IL CODACONS DENUNCIA PALLOTTA PER IL TUFFO: "MULTA SALATA" "Il tuffo di ieri di James Pallotta nella storica fontana dei leoni a piazza del popolo costerà una salata sanzione al presidente della Roma". Lo annuncia il Codacons, che ha deciso di denunciare il presidente giallorosso chiedendo di elevare nei suoi confronti la sanzione prevista dalle ordinanze comunali per chi si immerge nelle fontane monumentali della capitale. "Si è trattato di un gesto sconsiderato e assolutamente evitabile, un brutto esempio per milioni di giovani che seguono il calcio e la Roma, e che dovrebbero essere educati al rispetto del patrimonio pubblico e dei beni storici", spiega l'associazione.



"Al di la' degli aspetti morali - prosegue il Codacons -, il tuffo di Pallotta ha costituito un vero e proprio illecito, considerato che le ordinanze comunali prevedono una multa da 500 euro per chi si immerge nelle fontane storiche e monumentali di Roma. Così come negli ultimi anni sono stati sanzionati centinaia di turisti che hanno fatto il bagno nelle fontane romane, lo stesso trattamento deve essere ora riservato al presidente della Roma. Per tale motivo presenteremo oggi stesso un esposto al Comune e ai vigili urbani affinché elevino nei confronti di James Pallotta la sanzione prevista dalla legge vigente. E se non lo faranno, scatterà una denuncia nei confronti dell'amministrazione e della polizia municipale per omissione di atti d'ufficio".







LE SCUSE ALLA RAGGI James Pallotta si scusa per il bagno nella fontana di Piazza del Popolo, ieri dopo la vittoria dei giallorossi sul Barcellona. A quanto si apprende, il presidente dell'As Roma si è sentito stamani con la sindaca Virginia Raggi, scusandosi per quanto accaduto e assicurando che pagherà la multa. I due, dopo la telefonata cordiale, si vedranno in Campidoglio nel pomeriggio.

RAGGI: "PALLOTTA SI È SCUSATO" "Ci siamo sentiti, si è scusato. In un momento di foga ha fatto questo gesto, ma si rende conto dell' importanza dell'esempio che deve essere dato. E chiaramente pagherà la multa". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine della presentazione degli Internazionali di tennis Bnl interpellata sul 'bagno' nella fontana di piazza del Popolo del presidente della As Roma ieri sera durante i festeggiamenti per la vittoria in Champions contro il Barcellona. "Tra l'altro - ha aggiunto - ci incontreremo a breve in Campidoglio".

VENDITTI CANTA: "GRAZIE ROMA"

VERDONE SCATENATO

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X