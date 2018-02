Champions League, il bunker Juve contro l'uragano Kane

13 febbraio 2018

Certo, poi c'è davvero da affrontare Harry Kane, che ha da poco festeggiato i 100 gol segnati in Premier League con la maglia degli Spurs, primo giocatore a riuscirci nell'era Premier League. Arriva a Torino con l'obiettivo di fare uno scherzetto a Buffon e compagni. Nonostante i vari infortuni, però, la Juventus arriva alla sfida contro gli Spurs in ottima forma. I bianconeri hanno vinto le ultime otto gare di Serie A, non hanno ancora subito reti nel 2018 e ne hanno subita una sola nelle ultime 16 partite in tutte le competizioni. Niente male, soprattutto alla luce del fatto che avevano invece subito 22 gol nelle prime 18 partite stagionali. Una prova di forza di tutta la squadra, con cifre strabilianti.



Allegri è alle prese con diversi problemi di formazione. Ma la forza di questa Juventus prescinde, spesso, da presenze o assenze che sembrano decisive. La rosa ampia e la capacità di Allegri di adattare uomini e schemi ad avversari e situazioni diversi è l'elemento centrale di una squadra che domina la scena italiana ed è fra le prime tre squadre d'Europa.

Nelle file degli Spurs sicura l'assenza di Toby Alderweireld, il difensore belga in scadenza di contratto non è stato convocato e a fine stagione dovrebbe lasciare Londra. Oltre a Kane, i pericoli per la difesa bianconera potrebbero arrivare dal talentuoso Alli, dall'imprevedibile sudcoreano Son e dalla precisione sui calci piazzati di Eriksen.