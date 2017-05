Champions, CR7 da sballo: ha segnato più lui di tutto l'Atletico

2 maggio 2017

Le tre sberle rifilate a Simeone equivalgono anche alle reti numero 398, 399 e 400 con la gloriosa maglia del Real Madrid, che indossa dal 2009, e celebrate dal club con un tweet. Quest'anno Cristiano ha giocato 11 gare in Champions, esultando 10 volte. Numeri pazzeschi per un fuoriclasse fuori dal comune se si pensa che in totale Ronaldo ha segnato 13 gol nelle semifinali, superando di Stefano a quota 11. Come a dire: quando le gare contano, lui la sua firma la lascia sempre. E se in questa edizione era partito piano, con sole due realizzazioni nella fase a gironi, poi CR7 ha recuperato con gli interessi diventando, nella gara vinta contro il Bayern Monaco, il primo calciatore a segnare 100 reti nella competizione. E con la tripletta all'Atletico, il record è stato ulteriormente ritoccato. Non male per il 4 volte vincitore del Pallone d'oro che nella massima competizione europea è anche colui che ha segnato più doppiette, 27, e il maggior numero di gol in una singola edizione, 17, nella stagione 2013-2014.



Le reti stagionali, considerando anche Liga, Copa del Re e Mondiale per Club sono 35. E non è ancora finita.