The Best FIFA, Sergio Ramos vota per Modric: "Merita di vincerlo"

09/09/2018

Dopo le tante polemiche sollevate dall'assegnazione del premio come miglior giocatore dell'ultima edizione della Champions League a Luka Modric e soprattutto dall'assenza di Cristiano Ronaldo alla cerimonia dei sorteggi a Montecarlo, i due ex compagni al Real Madrid si contendono, insieme a Salah, anche il 'The best FIFA' e per il capitano delle merengues, Sergio Ramos, non ci sono dubbi: deve vincere ancora il croato.