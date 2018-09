Nations League: Inghilterra-Spagna 1-2, le Furie Rosse vincono in rimonta

08/09/2018 di CESARE ZANOTTO

LE PAGELLE



Rashford 6,5 - Apre il match segnando alla prima occasione buona e si abbassa spesso sulla trequarti per dare una mano ai compagni. Poi fallisce anche due occasioni colossali.



Kane 5 - Uno dei grandi "assenti" della serata: si vede soltanto spalle alla porta, mai una conclusione dalle parti di De Gea.



Shaw 6 - Spinge bene in avvio di gara, quando confeziona anche l'ottimo assist per Rashford. Male in occasione dell'1-1 spagnolo: da un suo errore nasce la rete di Saul. A inizio ripresa è purtroppo costretto a uscire in seguito a un durissimo colpo al collo dopo uno scontro con Carvajal.



Saul 7 - Fa la differenza con qualità e quantità. Parte come mezzala nel centrocampo ed è bravo a inserirsi con regolarità. Letale sotto porta.



De Gea 7 - Al primo tiro in porta l'Inghilterra trova il vantaggio, ma non ha colpe. E' straordinario in due occasioni su Rashford, oltre a essere sempre sicuro in ogni altro intervento.



Aspas 5,5 - Schierato al centro del tridente, lavora per la squadra facendo molto movimento ma con la palla tra i piedi si vede poco o nulla. Non è mai pericoloso.