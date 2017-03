Senegal, mancano i soldi: Koulibaly paga l'albergo a tutta la Nazionale

28 marzo 2017

Il Senegal ringrazia Kalidou Koulibaly. Dopo l'amichevole al The Hive Stadium contro la Nigeria, il difensore del Napoli ha pagato il conto dell'albergo per tutta la sua nazionale, che attualmente naviga in cattive acque a livello finanziario. Un gesto riportato dall'Observateur, secondo cui il centrale azzurro avrebbe sborsato 24mila euro per evitare l'espulsione della squadra dalla struttura.