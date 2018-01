Sanchez, Mourinho ora sfida Guardiola

11 gennaio 2018

Mourinho ora vuole sfidare Guardiola . Messe da parte le schermaglie verbali con Conte, lo Special One torna a mettere nel mirino Pep. Il motivo? Alexis Sanchez . Il Manchester United, infatti, si sarebbe inserito nella trattativa per il cileno dell'Arsenal che pareva a un passo dal City . I Red Devils sono pronti a offrire 25 milioni di sterline più Mkhitaryan a Wenger per il giocatore in scadenza di contratto a giugno. L'offerta dei citizens è ferma a 20.

A distanza di pochi giorni dal velenosissimo botta e risposta con Antonio Conte, Mou ritrova così un caro, vecchio "nemico". Tra il portoghese e Guardiola la rivalità risale al periodo spagnolo e alle infinite battaglie Barcellona-Real. Ora la sfida è sul mercato ma lo Special One vuole tentarle tutte per soffiare a Pep quello che è, da tempo, un suo vero e proprio pallino. Secondo il Daily Mail, infatti, lo United fa sul serio per Sanchez e sarebbe arrivato a un'offerta superiore a quella del City e che si avvicinerebbe molto alla richiesta dell'Arsenal, felice di vedere un'asta per un giocatore che tra sei mesi i Gunners rischiavano di perdere a parametro zero. Tutto lasciava pensare che il cileno ex Barcellona e Udinese potesse finire al City ma la concorrenza dei rivali cittadini è forte, soprattutto con l'inserimento nella trattativa del centrocampista armeno (che piaceva anche all'Inter) e che potrebbe risuonare molto convincente alle orecchie di Wenger.