Raiola: "Balotelli? Gli taglierò la lingua..."

24 febbraio 2017

Dopo la terza espulsione stagionale per qualche parola di troppo all'arbitro subita nel match contro il Lorient, Mino Raiola prova a scherzare su come mettere in riga Mario Balotelli. "Ho già trovato la soluzione, gli taglierò la lingua - ha detto a RMC -. Per giocare a calcio non hai bisogno di una lingua. Seriamente, però, sa che fatto un grosso errore. Non ha scuse, è qualcosa che sa che deve migliorare, è triste per sé e per la squadra“.