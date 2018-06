MLS: Ibra domina ed esulta... in faccia all'avversario

10/06/2018

Ha impiegato più tempo del previsto a calarsi nella nuova realtà americana in MLS, ma ora Ibrahimovic è pronto. Nel 3-0 dei suoi LA Galaxy contro Real Salt Lake, lo svedese ha imposto la sua superiorità fisica siglando la seconda doppietta consecutiva e tornando a vincere una partita dopo due mesi. Ma Ibra è Ibra, non è mai banale: dopo il primo gol si è lasciato andare a un'esultanza rabbiosa in faccia a un avversario, il centrocampista Sunny.