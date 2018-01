Ligue 1: Psg ko, il Lione esulta nel finale

21 gennaio 2018

LIONE-PARIS SAINT GERMAIN 2-1

Big match serale per la Ligue 1 che vede la capolista Paris Saint Germain sul campo del Lione quarto in classifica e staccato ben 11 punti dal primato della squadra di Emery che si presenta con Edinson Cavani al centro dell'attacco, supportato da Mbappé e Di Maria. Verratti in mediana con Rabiot e Lo Celso. Il Lione propone un tridente con Cornet, Diaz e Aouar, ma decisivo al 2' è Fekir: splendida punizione con il sinistro, dalla lunga distanza, a sorprendere sul primo palo Areola, che dal canto suo si aspettava un traversone al centro. Psg sotto 1-0. Al 7' Cavani sfiora il gol dell'anno: respinta di testa del portiere Lopes che resta fuori area, da centrocampo l'uruguaiano prova un pallonetto che si spegne di un metro a lato. Ancora Cavani ci prova di testa (11') ma la zuccata è centrale. Al 19' ci prova Rabiot, altro miracolo di Lopes. Il pareggio è nell'aria e dopo diverse occasioni il Paris Saint Germain lo trova al terzo minuto di recupero del primo tempo, con una splendida conclusione volante di Kurzawa che trasforma in gol un assist di Dani Alves. Il primo tempo finisce 1-1.



Nella ripresa il Psg si ritrova in dieci per l'espulsione proprio dell'ex juventino Dani Alves, ed il Lione in un paio di circostanze va vicino al gol del vantaggio, come con il colpo di testa di Rafael al 79' che sorvola la traversa. La capolista sembra resistere ma al quarto minuto di recupero arriva il gol di Memphis Depay che dal limite dell'area batte Areola facendo esplodere di gioia i suoi: il Lione sale al secondo posto a -8 dalla capolista Psg sconfitta per la seconda volta in questo campionato.