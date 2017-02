Ligue 1: il Psg si inceppa, 0-0 col Tolosa

19 febbraio 2017

Dopo il roboante successo in Champions contro il Barcellona , il Psg frena la sua corsa in campionato pareggiando 0-0 al Parco dei Principi contro il Tolosa . Nel 26esimo turno di Ligue 1 gli uomini di Emery sbattono contro il muro eretto dagli ospiti mentre Cavani colpisce una traversa. I parigini agganciano il Nizza al secondo posto con 56 punti, 3 in meno del Monaco capolista. Tolosa ottavo a quota 34 col Guingamp, sconfitto 3-0 dal Bordeaux.

Al Parco dei Principi la prima occasione capita sui piedi di Lucas che cerca il diagonale che viene però respinto da Lafont. Cavani scarica poi a lato un violento sinistro. Il Tolosa è vivo e sfiora il gol al 25' con Delort che si incunea in area ma, invece di calciare, preferisce servire al centro per Breitweithe che si fa rimontare da Kimpembe.



Nella ripresa è un dominio del Psg che colpisce anche una traversa al 52' con Cavani. Il Matador ci prova anche al 64' ma la sua punizione, deviata, si spegne a lato di un soffio. I campioni di Francia vanno ad un passo dal gol al 68' quando Marquinhos anticipa tutti di testa ma la palla finisce inavvertitamente sul corpo del compagno di squadra Kimpembe che salva, suo malgrado, la porta del Tolosa. Nel finale sono vani gli sforzi dei ragazzi di Emery che non riescono a sfondare il muro del Tolosa: il Psg conquista un solo punto e resta a -3 dal Monaco.



Il Tolosa aggancia all'ottavo posto il Guingamp, travolto 3-0 dal Bordeaux con le reti di Kamano, Pallois e Laborde. I Girondini si portano in quinta posizione assieme al Marsiglia e al St. Etienne, battuto 2-1 allo stadio de la Mosson dal Montpellier. I biancoverdi passano in vantaggio con Monnet-Paquet ma vengono ribaltati da Lasne e Mounie. Il Lione, infine, consolida il quarto posto regolando 4-2 il Dijon grazie alla doppietta di Tolisso, al rigore di Lacazette e alla marcatura di Fekir.