Liga: il Real Madrid batte il Malaga e si laurea campione di Spagna

21 maggio 2017

Impossibile sbagliare e, infatti, il Real Madrid chiude il proprio campionato con un netto successo per 0-2 sul campo del Malaga che consente alle ‘Merengues’ di laurearsi campioni di Spagna per la trentatreesima volta nella propria storia. Gli uomini di Zidane espugnano la Rosaleda grazie alle reti di Cristiano Ronaldo nel primo tempo e Benzema nella ripresa e rispondo alla Juventus di Massimiliano Allegri, prossima avversaria nella finale di Champions League. Pronti via e, dopo appena 2 minuti, gli ospiti si portano avanti con la rete numero 25 in campionato del portoghese. I padroni di casa, colpiti a freddo, non si lasciano impressionare e in più occasioni si fanno vedere dalle parti di Keylor Navas senza però riuscire a bucare la difesa del Real. A chiudere definitivamente i conti nella ripresa è Karim Benzema che mette al sicuro il risultato con il gol che fa esultare l’intero popolo blancos. Nell’altro posticipo della 38esima giornata, il Barcellona, costretto a vincere ed a sperare nella contemporanea sconfitta del Real, parte malissimo al Camp Nou contro un Eibar coriaceo e si trova subito in svantaggio con la rete di Takashi Inui che gela il pubblico di casa. E’ ancora il giapponese, nella ripresa, a punire la distratta difesa blaugrana con gli uomini di Luis Enrique che si divorano un sacco di palle gol. A rimettere in carreggiata il Barca è l’autorete di Juncà che sblocca i padroni di casa al 63esimo minuto. Leo Messi sbaglia clamorosamente un calcio di rigore ma, nonostante l’errore della Pulce, il Barcellona agguanta il pareggio con la rete di Luis Suarez. Dopo avere fallito l’appuntamento con il gol dagli 11 metri, il numero 10 del Barca si sblocca realizzando una doppietta (il primo dei due gol arriva su di un altro calcio di rigore) che permette alla squadra di Luis Enrique di imporsi per 4-2.



Nelle altre partite, l’Atletico Madrid del Cholo Simeone chiude il proprio campionato con una bella vittoria contro l'Atheltic Bilbao. I Colchoneros passano 3-1 con la doppietta di Fernando Torres e la rete di Correa nel finale. Inutile, la rete di Williams nella ripresa per i baschi. Pareggio per 2-2, invece, tra Celta Vigo e Real Sociedad. Un risultato che consolida il sesto posto in graduatoria della formazione di Eusebio Sacristán che si qualifica alla fase preliminare di Europa League. Dopo un primo tempo chiuso a reti bianche, sono Iago Aspas (su rigore) e Hjulsager a sbloccare i padroni di casa. Per la Real Sociedad, invece, sono Oyarzabal e Juanmi a fissare il punteggio sul 2-2 finale. Il Valencia chiude la propria stagione con una sconfitta casalinga per 1-3 contro il Villarreal. Grazie a questo risultato, il 'Sottomarino Giallo' blinda il quinto posto in classifica che vale la qualificazione diretta alla fase a gironi della prossima Europa League.