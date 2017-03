Liga: colpo Real Madrid, sbancata Bilbao

18 marzo 2017

Il Real Madrid fa un passo deciso verso la conquista della Liga grazie al successo per 2-1 sul campo dell'Athletic Bilbao nella 28esima giornata. La squadra di Zidane, che deve ancora recuperare una partita, vola a +5 sul Barcellona e lo fa sbancando il San Mamès, campo inviolabile dallo scorso agosto. Benzema colpisce in avvio, nella ripresa al 65' impatta Aduriz ma subito al 68' arriva la rete decisiva di Casemiro.

La partita del San Mamès vede il Real Madrid partire all'attacco e al 16' Kepa nega il vantaggio a Ronaldo. Al 25' la gara si sblocca ed è Karim Benzema a realizzare: il francese è bravissimo a liberarsi in area e a deviare il perfetto centro basso di CR7. Nella ripresa l'Athletic Bilbao parte meglio, Inaki Williams è un rebus per Marcelo sulla corsia e al 63' impegna Navas con un bel diagonale. Due minuti dopo ecco l'1-1 dei baschi: cross da destra di Williams, torre di Raul Garcia e incornata vincente dell'ariete Aduriz.



Il pari dura appena tre minuti perchè al 68' il Real torna davanti: corner di Kroos, Ronaldo spizza e in area piccola è tutto solo Casemiro che controlla, mette a sedere Kepa e insacca il 2-1. Poco dopo, al 72', Marcelo fallisce il tris calciando alto da buona posizione. Finisce con la vittoria dei blancos che sbancano il San Mamès, inviolato da 19 gare, e volano a +5 sul Barcellona.