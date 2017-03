L'Equipe si scusa con Verratti: "Nessuna notte in disco prima di Barça-Psg"

28 marzo 2017

Con una nota ufficiale sul proprio sito L'Equipe si è scusata con Marco Verratti e Blaise Matuidi per la falsa notizia relativa alla presenza dei due in una discoteca di Parigi la sera prima della partenza per Barcellona per il ritorno degli ottavi di Champions. Verratti e il Psg erano andati su tutte le furie, bollando da subito la news come bufala. Ora l'ammissione del quotidiano: "Dopo un'indagine interna, siamo certi che la notizia era falsa".