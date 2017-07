ICC, Ancelotti batte Conte: Bayern-Chelsea 3-2

25 luglio 2017

Al Singapore National Stadium a inizio partita c'è una sola squadra in campo. I tedeschi, feriti nell’orgoglio, ci mettono davvero poco per sbloccare il risultato: al 6' è l'ex Genoa Rafinha ad aprire le marcature con una conclusione da fuori area che sorprende Courtois. I Blues sono in evidente affanno e il Bayern ne approfitta per raddoppiare al 12esimo con Thomas Muller che, imbeccato alla perfezione da Ribery, infila la rete del 2-0 da pochi passi. Conte in panchina è incredulo mentre in campo il Bayern fa letteralmente quello che vuole. Ed è ancora Muller a punire la distratta difesa del Chelsea al 27': il tedesco avanza verso la porta di Courtois senza trovare la minima opposizione e lascia partire un destro che vale il colpo del 3-0. L’ennesimo schiaffo subito risveglia i campioni d'Inghilterra che, nel recupero del primo tempo, accorciano le distanze con il missile dell'ex Fiorentina Marcos Alonso che supera Starke e manda le squadre al riposo sul 3-1.



Nonostante un finale in crescendo, il Chelsea di Conte torna a soffrire la spinta del Bayern in avvio di secondo tempo. Il più pericoloso tra le fila dei bavaresi è il colombiano James Rodriguez che spreca la chance di segnare il suo primo gol con la maglia del Bayern, spedendo fuori un comodo colpo di testa. Poco più tardi è Cahill ad intervenire in scivolata e a deviare in corner la conclusione indirizzata in porta dell’ex Real Madrid. Al 63' Conte getta nella mischia Alvaro Morata, all'esordio con la maglia dei Blues. Spazio anche a David Luiz che colpisce il palo a Fruchtl battuto. I campioni di Germania sfiorano ancora il poker con gli spunti di Renato Sanches, obiettivo di mercato dichiarato del Milan di Vincenzo Montella, tra i più positivi del Bayern, senza però riuscire ad affondare. Anche se si tratta solo di un'amichevole, gli animi in campo si scaldano e il Chelsea ne approfitta per ridurre ancora lo svantaggio con il tap-in di Batshuayi a 5 minuti dalla fine sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Conte dà spazio anche a Pasalic e Baker ma gli inglesi non riescono completare la rimonta. Al Singapore National Stadium finisce 3-2 per il Bayern Monaco. Ora, entrambe le squadre saranno impegnate contro l'Inter di Luciano Spalletti: il 27 luglio tocca alla squadra di Ancelotti, mentre il 29 luglio, sempre a Singapore, sarà la volta del Chelsea di Antonio Conte.