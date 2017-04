Coppa di Francia: Angers in finale 60 anni dopo

25 aprile 2017

A sessant'anni di distanza dall'ultima volta, l'Angers è in finale di Coppa di Francia. Nella prima semifinale, i bianconeri hanno superato 2-0 il Guingamp con un gol per tempo, ma l'eroe è stato il portiere Letellier. Dopo il vantaggio di Mangani al 38', l'estremo difensore ha respinto un rigore di Briand a un minuto dal termine. Nel recupero è arrivato il raddoppio di Pavlovic. In finale l'Angers sfiderà la vincente di Psg-Monaco.