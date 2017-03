Cina, in fiamme lo stadio dello Shanghai Shenhua: non ci sono feriti

28 marzo 2017

Un vasto incendio è divampato nello stadio dello Shanghai Shenhua, club cinese dove militano Carlos Tevez e gli ex interisti Fredy Guarin e Obafemi Martins. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo, ma sul posto sono subito intervenute le autorità competenti per domare l'incendio. Fortunatamente non ci sono feriti. Le fiamme non hanno intaccato né il terreno di gioco, né le tribune.