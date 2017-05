Cellino cede il Leeds per 50 centesimi

23 maggio 2017

Massimo Cellino esce definitivamente dal Leeds vendendo, per il prezzo simbolico di 50 centesimi, le sue quote all'imprenditore italiano Andrea Radrizzani , che già a gennaio aveva preso il 50% del club. Il neo-patron è amico di Erick Thohir ed è stato consulente di Suning nell'operazione di acquisto dell'Inter. "Un giorno molto speciale. Orgoglioso di essere parte del Leeds. Lavorerò duramente per portare gioia a tutti i tifosi" ha commentato.

L’annuncio ufficiale è stato dato dal Leeds, club che milita nella Championship inglese (la nostra Serie B) tramite un comunicato. "Andrea Radrizzani ha completato la sua acquisizione del Leeds United. Radrizzani, che ha acquistato il 50% del club lo scorso gennaio, ha acquisito il rimanente 50% delle quote da Massimo Cellino, prendendo pieno controllo della società".



Il nuovo presidente ha ringraziato Cellino. "Massimo è stato incredibilmente di supporto durante tutto il processo di investimento e sono grato che mi abbia offerto l’opportunità di acquistare il Leeds United. Abbiamo avuto un anno positivo e sto ereditando una buona squadra e uno staff di talento. Massimo ha acquisito un club in una situazione finanziaria difficile, ma ha creato una solida piattaforma per me per portare Leeds United in una nuova era. A nome di tutti, vorrei ringraziare Massimo per il suo sostegno e gli auguro il meglio per il futuro".