Bundesliga: crisi Lipsia, l'Hoffenheim c'è

18 marzo 2017

Si riapre tutto per la corsa al secondo posto alle spalle del Bayern Monaco. L'RB Lipsia perde 3-0 a Brema contro il Werder, squadra in ottima forma, e incappa nel secondo stop di fila. Al 34' apre le marcature l'austriaco Januzovic, poi nella ripresa Grillitsch e Kainz firmano il tris dei biancoverdi. Il Lipsia ha ora tre punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, terzo a 46, e quattro sull'Hoffenheim, quarto a 45. La squadra del giovane tecnico Nagelsmann si conferma praticamente imbattibile in casa e supera 1-0 il Leverkusen grazie al gol al 62' del bomber Sandro Wagner.



Perde contatto l'Hertha Berlino che crolla 4-2 in casa del Colonia nello scontro diretto per l'Europa per il quinto posto. Protagonista il bomber Anthony Modeste, autore di una tripletta. Secondo pareggio di fila per il Friburgo che fa 1-1 con l'Augsburg mentre il Wolfsburg centra la seconda vittoria consecutiva ed esce dalla zona retrocessione: i Lupi battono 1-0 il fanalino di coda Darmstadt in virtù della rete dell'ex Fiorentina Mario Gomez al 45'.