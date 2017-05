Atletico, Simeone: "Resto qui"

22 maggio 2017

Il Cholo Simeone l'ha detto chiaro e forte, sul prato del Calderon, nell'ultima partita giocata dall'Atletico in quello storico impianto: "Tanti mi chiedono se resto: sì, resto! E resto perché credo al futuro, e il futuro siamo noi". Parole che chiudono le porte all'Inter. Nel match conclusivo di domenica al Calderon sono stati esposti tutti i trofei vinti dall'Atletico. Torres ha bagnato l'addio con una doppietta, per l'esaltazione dei tifosi, che hanno anche salutato Tiago, alla sua ultima in maglia biancorossa.