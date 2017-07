Arsenal-Chelsea 0-3, Conte è già caldo

22 luglio 2017

Successo brillante per il Chelsea, che a Pechino supera per 3-0 l'Arsenal in un match che anticipa di un paio di settimane il Community Shield del 6 agosto, quando a Wembley le due squadre si daranno battaglia nella Supercoppa inglese. Senza il nuovo acquisto Morata, Antonio Conte può sorridere grazie ai gol nel primo tempo di Willian (40') e Batshuayi (42'), che poi nella ripresa realizza la doppietta personale al 49'.

Buoni segnali anche per il Liverpool, che a Hong Kong si aggiudica l'Asia Trophy battendo in finale il Leicester per 2-1. Dopo l'iniziale vantaggio firmato da Slimani (12'), i Reds ribaltano il risultato con l'ex romanista Salah (20') e poi con Coutinho (44'). Al terzo posto si classifica il Crystal Palace, che stende il Wba per 2-0 (Milivojevic al 12', Sako al 43').