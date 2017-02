Zaza ha ritrovato... se stesso: "Ora va meglio, ma non mi ero mai perso"

23 febbraio 2017

"Sono molto felice per il gol e anche per la vittoria. Contro il Real Madrid abbiamo dimostrato quello che siamo capaci di fare. Sono molto contento, perché abbiamo passato giorni difficili. Godiamoci il momento, ma abbiamo un'altra partita sabato, sul campo dell'Alaves. Non dobbiamo dimenticare la nostra posizione di classifica e pensare ai punti".



Queste le parole di Simone Zaza, pubblicate dal sito ufficiale del Valencia, dopo la vittoria di ieri sera nel Mestalla (2-1) sul Real Madrid. L'attaccante italiano ha firmato l'1-0 (una stupenda prodezza) per i 'pipistrelli', bissando la rete di domenica scorsa - sempre in casa - contro l'Athletic Bilbao. "Adesso mi sento meglio, anche se non ho mai perso la fiducia. L'atmosfera del Mestalla è incredibile, i tifosi hanno aiutato la squadra per tutta la partita".

Un gol ai super-campioni del Real Madrid, però, ha un altro sapore. E serve soprattutto a esorcizzare i fantasmi dell'Europeo francese. Per Zaza le porte della Nazionale sembravano oramai chiuse a doppia mandata dopo l'Europeo. Ora qualcosa rimane, dopo l'uno-due con la maglia del Valencia. Anche per il ct Ventura.