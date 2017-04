Serie A: la volata per la salvezza

25 aprile 2017

Con il Pescara aritmeticamente in Serie B con cinque giornate di anticipo dopo la sconfitta casalinga con la Roma, la lotta salvezza coinvolge ora quattro squadre: dal Palermo penultimo con 16 punti al Genoa quintultimo con 30 punti. Per i rosanero la prossima giornata sarà cruciale: anche in caso di vittoria sulla Fiorentina al Barbera, gli uomini di Bortoluzzi devono sperare nella non vittoria di Genoa ed Empoli, che ricevono rispettivamente Chievo e Sassuolo.

In quel caso infatti Genoa ed Empoli salirebbero a quota 33 e 32 punti, diventando irraggiungibili per il Palermo. Che ha davvero bisogno di un miracolo. Missione difficile anche per il Crotone, che però sta vivendo un ottimo momento, con dieci punti conquistati in quattro gare. Per la squadra di Nicola anche un calendario tosto, con Milan e Lazio in casa e la Juventus in trasferta nelle ultime cinque giornate.