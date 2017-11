Pallotta alza il tiro: "Questa Roma può vincere lo scudetto"

23 novembre 2017

"Stiamo ancora provando a fare una squadra da scudetto, ma penso che questa sia forte abbastanza per vincerlo". Parola di James Pallotta. Il presidente giallorosso alla rivista statunitense 'Sports Illustrated' confessa le ambizioni giallorosse, anticipando anche una buona notizia riguardante l'impianto di proprietà di Tor di Valle: "Credo che venerdì avremo l'approvazione e l'annuncio per lo stadio da parte della Regione. Potrebbe essere un bel regalo di Natale".



Prima dello stadio, però, ai tifosi interessa lo scudetto, un traguardo alla portata del gruppo di Di Francesco secondo il tycoon di Boston. "Per quanto riguarda il campionato italiano, penso che anche negli ultimi due anni eravamo abbastanza forti. Quando Spalletti è arrivato ed è rimasto imbattuto nelle ultime 17 partite, non eravamo così lontani. E nell'ultima stagione siamo finiti 4 punti dietro (alla Juventus, ndr). Stiamo diventando più tosti come squadra", sottolinea Pallotta.

E descrive la Seria A come un torneo al livello degli altri massimi campionati europei per stile e gioco espressi. "È un campionato molto difficile - dice il presidente della Roma -, e penso che possiamo vincere. Abbiamo una gara in meno, siamo proprio lì. Penso che la squadra si stia trovando sempre piu' a suo agio con se stessa. C'è unità d'intenti. Si è visto dopo la partita con la Lazio, sono andati tutti a cena fuori. Non c'erano fazioni, gruppetti... Erano tutti insieme".