Nasce il campionato di calcio camminato a Pesaro il 23 e 24 a giugno

11/06/2018

Quante volte guardando una partita di calcio abbiamo pensato: "Ma quel calciatore cammina in campo!". Quella che fino a poco tempo fa poteva essere solo una battuta ora è diventata realtà. Quest'anno per la prima volta esisterà il primo campionato italiano di calcio camminato.



Le regole sono queste: cinque giocatori in campo più il portiere, due tempi da 20 minuti, solo passaggi sotto il metro e 20 di altezza, atleti over 50 con la possibilità di due fuoriquota o comunque nati prima del 1973 e ovviamente il divieto di correre.



Per tutti gli interessati il campionato si terrà a Pesaro il 23 e 24 a giugno, ad organizzarlo è la Uisp che nel 2016 per la prima volta l'ha portato in Italia dall'Inghilterra dove era nato nel 2011.



Il presidente nazionale Uisp, Vincenzo Manco nel corso della presentazione a Bologna ha spiegato che questo campionato: "Si inserisce perfettamente nell'anniversario dei 70 anni Uisp". Il responsabile calcio Uisp, Alessandro Baldi, ha parlato di "un'opportunità di sport veramente per tutti che anche all'interno della stesa Uisp contaminerà altre iniziative, rendendo il più flessibile possibile la pratica sportiva che per noi deve essere uno dei tanti diritti di cittadinanza".



Dopo il debutto due anni fa a Bologna, Reggio Calabria e Milano, nel 2018 Uisp ha accelerato la diffusione di questo sport avviando campionati locali anche a Bolzano, Cagliari, Enna, Fermo, Perugia, Pordenone, Torino e Verona. Le 11 squadre vincitrici dei singoli campionati si sfideranno a Pesaro all'interno delle Finali Nazionali delle altre discipline di calcio praticate da Uisp.



Da oggi niente più sessioni sfinenti, niente più addominali massacranti o giri di campo da lasciare letteralmente senza fiato, da oggi tutti iscritti al campionato di calcio camminato.