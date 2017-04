Lega di A verso il commissario: sarà Tavecchio

20 aprile 2017

Lega di Serie A, settima assemblea per eleggere il presidente. E il commissario si avvicina. Succede coi 20 club di A riuniti a Milano, per la settima volta in tre mesi appunto, per riscrivere il progetto-calcio del triennio 2018-2021. Il vertice è durato tre ore e, come previsto, non c'è stato accordo. Così la scelta del commissario diventa una necessità e domani, venerdì, a Roma, si riunisce il Consiglio federale che provvederà alla nomina: salvo sorprese, toccherà al numero uno della Figc, Carlo Tavecchio, assumere la carica di commissario.



In assemblea si è parlato di diritti televisivi (per il triennio 2018-2021) e delle difficoltà a reperire le cifre del'ultimo contratto (1 miliardo e 200 milioni all'anno); si è discusso sull'eterno conflitto fra grandi, medi e piccoli club a proposito di ripartizione delle risorse; e si è cercato il complicatissimo accordo per giungere a una intesa sul presidente, dopo le dimissioni di Beretta, che ha scelto per la sua carriera altre strade.

Niente da fare, e del resto non c'erano state avvisaglie di un possibile accordo verso un nome. E in assenza di un "capo", è fatale arrivare al commissariamento della Lega, evento che non entusiasma nessuno, a cominciare dal presidente del Coni, Malagò; e non piace nemmeno al presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio, che si vedrà costretto -suo malgrado- a vestire i panni del commissario per un periodo limitato di tempo, il tempo che servirà perché la Lega si ricompatti e trovi una soluzione.

L'investitura è stata preannunciata da Beppe Marotta che al termine dell'assemblea ha detto: "Come Juventus, auspichiamo che l'incarico di commissario sia affidato al presidente della Federcalcio, Tavecchio"