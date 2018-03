Lazio-Juventus, Allegri in conferenza: "Higuain non convocato, Dybala gioca"

2 marzo 2018

LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI

Come sta Higuain?

E' ancora dolorante, non è convocato. Ha fatto allenamento, ma ha ancora fastidio, per Londra però bisogna essere fiduciosi.



La Lazio sarà più stanca di voi per i supplementari fatti in Coppa con il Milan?

No, gli stimoli la faranno da padrone. Noi siamo pronti, ma lo saranno sicuramente anche loro.



Dybala?

Dybala gioca, sta bene e gioca. Vi ho dato il titolo



La Lazio che squadra è?

Sono cresciti molto, concedono poco, sono bravi sui colpi di testa, sulle palle inattive. Sono bravi tecnicamente e forti fisicamente. Bisognerà fare molta attenzione



Gli altri come stanno?

Buffon gioca, Chiellini potrebbe riposare. Dybala con il sistema di gioco che stiamo adottando è più centravanti che altro



Come vi siete organizzati per poter votare?

Stiamo votando spesso in questo periodo. Giocando sabato abbiamo la domenica a disposizione



Sicuro come Marotta? Resterai alla Juve?

Ho il contratto fino al 2020, quindi l'anno prossimo sarò ancora qua. Comunque pensiamo a vincere adesso. Dopo la Lazio, avremo un calendario con più partite in casa rispetto a quelle in trasferta



La rosa in che condizioni è?

Cuadrado sta lavorando a buona intensità, tra poco sarà con la squadra. Bernardeschi speriamo di averlo il prima possibile, tra una settimana circa vedranno cosa fare. Difensori e centrocampisti stanno tutti bene, aspettiamo solo il rientro di De Sciglio.



Gli infortuni stanno complicando i tuoi piani?

Il calcio è strano. L'anno scorso avevamo quattro esterni e nessuno si è mai fatto male, nemmeno un raffreddore



Che giocatore è Milinkovic Savic?

Non serve il mio giudizio, tutta Europa sa che tra i giovani è il più bravo o tra i più forti



Affascinante la sfida tra la vostra difesa e l'attacco della Lazio

Anche il Napoli ha grandi numeri in difesa. Al momento resta vero che in Italia vince chi ha la miglior difesa



E' il miglior momento di Douglas Costa?

Secondo me è sottovalutato, è un grande calciatore. Si è integrato benissimo