La moviola della 1.ima giornata

19 agosto 2017

JUVE-CAGLIARI, arbitro Maresca

12' Gol di Mandzukic. Cesari: "Padoin tiene in gioco l'attaccante croato sull'assist di Lichtsteiner".

Al minuto 36:50 ha debuttato ufficialmente il Var nel nostro campionato. Una storica prima volta con il fischietto Maresca che ha consultato il monitor per assegnare un rigore al Cagliari per fallo di Alex Sandro su Cop. Rigore che inizialmente non era stato fischiato. L'arbitro, infatti, aveva inizialmente concesso solo il calcio d'angolo per i sardi. Avvisato da Valeri, Maresca ha consultato il monitor a bordo campo e ha concesso l'evidente rigore. Decisione presa in 45". Cesari: "Decisione giustissima. Alex Sandro non tocca il pallone, ma solo il piede di Cop".