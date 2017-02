Fiorentina, Sousa: "Contro il Borussia serve partita perfetta. Wolfsburg? Penso al presente"

22 febbraio 2017

Paulo Sousa non vuole cali di concentrazione e richiama i tifosi a dare una mano ai viola per passare il turno nei sedicesimi di Europa League: "Sono fondamentali, spero ci siano perchè possono dare qualcosa in più alla squadra".



Il tecnico portoghese vuole intanto lasciarsi alle spalle la sconfitta di domenica sera contro il Milan: "Dal punto di vista del risultato è stato un passo indietro ma su quello del gioco siamo stati superiori. Non era facile andare a Milano dopo una partita intensa in Germania".



Rispetto ora per il Borussia Monchengladbach ma non timore: "Loro sono squadra da Champions, ma vogliamo vincere e non gestire il vantaggio. Andiamo per fare gol al momento giusto. Forse cambieremo qualcosa a livello difensivo".