Figc, è il giorno dell'addio a Ventura. Tavecchio incassa la fiducia

15 novembre 2017

E' il Giorno del Giudizio. Per la Nazionale di calcio, per la Presidenza della Federcalcio, per il futuro del calcio italiano. L'addio certificato al ct Ventura, la poltrona di Carlo Tavecchio, il sogno per la panchina di ct (Carlo Ancelotti). Nel pomeriggio a Roma, ore 16, si riunisce il vertice del Pallone. Non un Consiglio federale. (La differenza conta). Tavecchio -dicono- proverà a rispondere alle dimissioni invocate da Malagò giocando la sua carta non a sorpresa (Ancelotti, appunto). Basterà? Dopo la catastrofe, sarà dura resistere e convincere. Il presidente ha il suo carisma e le sue carte da giocare. Il Coni non può commissariare la Figc, non ci sono i "gravi motivi" che le norme dello Sport prevedono. Ci si deve accomodare a un tavolo e trattare una resa non immediata. Oppure una conferma subordinata a certe condizioni.

TAVECCHIO INCASSA LA FIDUCIA Prima di varcare la soglia della sala riunioni, le parole dei protagonisti. Indirizzate, tutte, verso la "non sfiducia" a Carlo Tavecchio. Renzo Ulivieri, (Allenatori: "La fiducia a Tavecchio? Ho fiducia nel programma. Ora parliamo per capire la situazione". Nicchi (Arbitri): "Noi arbitri al Mondiale di Russia ci saremo. Tavecchio? Noi siamo abituati a distribuire cartellini rossi e gialli. Ma prima vogliamo parlare e capire". Gravina (Lega Pro): "Tavecchio? Toca a lui decidere. Io dico che un vuoto di potere, fra l'altro Tavecchio è anche commissario della Lega di A, sarebbe gravissimo in questo momento".

VERTICE FEDERALE: ORE 16, SI COMINCIA Appuntamento per le ore 16. Si comincia. Non ci sarà Ventura, il ct (quasi ex) è rimasto a casa sua. Tocca al dg della Federcalcio, Michele Uva, chiudere il rapporto di lavoro col tecnico, la scelta fra esonero e dimissioni: comunque sia, Ventura non si è dimesso. Poi, la relazione di Carlo Tavecchio che farà il punto sulla situazione tecnica venutasi a creare nella Nazionale, affrontando anche la questione-Ancelotti. Non si prevedono, al momento, palesi mozioni di sfiducia nei confronti del presidente federale, la cui posizione è stata messa in discussione dal vertice dello sport italiano.

MALAGO': "VERTICE? ASPETTIAMO E VEDIAMO" "Cosa mi aspetto dal vertice in Figc? Vediamo, aspettiamo. Non ho niente da dire. Io comunque continuo a parlare con tutti, fa parte del mio stile e della mia educazione". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine di un evento al Salone d'onore. Ieri il numero uno del Comitato olimpico nazionale aveva consigliato a Carlo Tavecchio di rassegnare le dimissioni a seguito della debacle degli Azzurri contro la Svezia.

LA STRATEGIA DI TAVECCHIO Forte dell'appoggio del presidente della Fifa Infantino ("è aperto e innovativo") e del sostegno di alcuni grandi club della Serie A (non scordiamo che è commissario della Lega di A, carica fondamentale in questo momento) Carlo Tavecchio intende rimanere in sella e programma la rivoluzione azzurra. Ancelotti ct è la carta fondamentale del suo progetto. Capire se può bastare per tenersi stretto il consenso che Malagò ha messo a dura prova è da capire. C'è chi spinge per cambiare, magari non dall'oggi al domani. Il nome del successore di Tavecchio è quello di Cosimo Sibilia, 58 anni, vicepresidente della Figc e a capo della Lega Dilettanti (come lo era Tavecchio).



QUANTO VALE L'ADDIO DI VENTURA A pagare, è scontato, il ct Gian Piero Ventura, che però alle dimissioni pensa e non vuole rinunciare a ciò che resta del contratto fino a giugno 2018 (700-800 mila euro). I due anni aggiunti di contratto fino al 30 giugno 2020, sanciti la scorsa estate, facevano parte di un patto con una condizione inderogabile: partecipare ai Mondiali di Russia. Non sono arrivati, quel contratto aggiunto non vale.

ANCELOTTI DIRA' SI'. E MALDINI... Ancelotti è il primo nome per ricostruire la Nazionale, con il doppio obiettivo Euro 2020 e Mondiale 2022. Nelle ultime ore c'è stata una apertura dell'ex tecnico del Bayern, l'unico libero tra i big subito circolati dopo il triplice fischio di Lahoz (Conte, Mancini e Allegri gli altri papabili, tutti sotto contratto almeno fino alla prossima estate). L'ingaggio di Carletto, si sa, è fuori dal tetto di stipendi della Federcalcio. La Nazionale, però, ha un fascino tutto suo. Si parla anche di Paolo Maldini al suo fianco, in quale ruolo è da capire.

