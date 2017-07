Europeo donne, Germania-Italia 2-1: azzurre eliminate

21 luglio 2017

Nel primo quarto d'ora l'Italia gioca a viso aperto e non sfigura di fronte al colosso tedesco. Aggressive e corte, le azzurre scelgono di mettere pressione alla Germania e, quando serve, usano anche le maniere forti per fermare Islacke & Co. Al primo errore però le ragazze di Cabrini vanno subito sotto. Al 19' Giuliani sbaglia completamente l'uscita e regala a Henning la palla del vantaggio. Un gol che rompe gli equilibri ed evidenzia il divario tecnico con le tedesche. Giuliani è costretta a superarsi su un pallonetto velenoso, poi la salva il palo. Alla mezz'ora però le azzurre riescono a risollevare la testa e a sorprendere la retroguardia della Germania con una ripartenza. Bonansea, inarrestabile, si invola sulla sinistra e serve col contagiri Mauro, che riporta il risultato in parità. Colpita a sorpresa, la Germania prova subito a reagire sfruttando il palleggio, ma la difesa di Cabrini si chiude con ordine, serrando rapidamente le linee. Sulle palle inattive le tedesche però sono sempre pericolose e Peter sfiora il raddoppio di testa. Poi Cabrini perde Mauro per un infortunio alla caviglia e il primo tempo si chiude sull'1-1.



La ripresa si apre con la Germania all'attacco. Islacke prima centra il palo, poi di testa costringe Giuliani al miracolo. Schiacciata, l'Italia si chiude per difendere il risultato, ma abbassa il baricentro. Marozsan prova a far valere le sue qualità, ma la retroguardia di Cabrini chiude tutti gli spazi per le verticalizzazioni e la Germania non sfonda. Poi al 65' Dabritz inventa e Giuliani stende Mittag. Sul dischetto si presenta Peter, che non trema e riporta avanti le tedesche. Una rete che chiude il match. Anche perchè Bartoli perde la testa e si fa espellere per doppia ammonizione. Nell'Italia si fa male anche Cernola e la Germania gioca sul velluto. La partita si trasforma in un tiro a segno verso Giluliani. Ma l'Italia non molla. Bonansea impegna Schult su punizione, poi le ragazze di Cabrini provano a colpire in mischia. Allo scade l'occasione buona per il pareggio ce l'ha poi Girelli, ma arriva in ritardo e la Germania porta a casa i tre punti. L'Italia invece saluta l'Europeo, ma lo fa a testa alta.