Closing Milan: la caparra non è ancora arrivata

20 marzo 2017

Non è arrivata oggi nelle casse di Fininvest, come era previsto, e difficilmente sarà versata domani la caparra da 100 milioni di euro necessaria ai cinesi di Sino-Europe Sports per prorogare fino al 7 aprile il closing per l'acquisto del Milan. Le parti coinvolte sono in attesa. Ultimatum formali non sarebbero stati fissati, ma se la società di Li Yonghong non riuscisse a completare questo pagamento entro la fine della settimana la trattativa salterebbe, secondo lo scenario considerato più probabile in questo momento. Altri colpi di scena non sono esclusi in una vicenda aperta a ogni epilogo.



Intanto dalle autorità di Pechino arrivano nuovi messaggi tutt'altro incoraggianti per Sino-Europe Sports, che da tempo deve fare i conti con il freno alla fuoriuscita di capitali imposto dal Governo cinese. Pan Gongsheng, capo dell'agenzia statale cinese per il commercio estero nonché vice governatore della banca centrale, ha spiegato che "fusioni e acquisizioni all'estero possono talvolta somigliare a una rosa con le spine, quindi bisogna essere attenti e fare i dovuti controlli".

E parlando dell'acquisto di club stranieri da parte di società cinesi, ha dichiarato: "Sarebbe una cosa positiva se queste fusioni e acquisizioni dessero impulso al valore del calcio in Cina. Ma è questo il caso? Molte compagnie cinesi - ha aggiunto - hanno già un alto livello di indebitamento e prendono in prestito altre grandi somme per acquisti oltreconfine. Altre sostengono di investire ma in realtà stanno solo trasferendo le loro attività".