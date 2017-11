Chiellini e la Nazionale: "Avevo pensato di smettere dopo il Mondiale"

16 novembre 2017

"E' ancora fresca e non ci rendiamo ancora conto di quello che è successo. Forse lo realizzeremo al 100% solo a giugno - ha proseguito Chiellini in un'intervista al 'Corriere della Sera' - Sembra impossibile non essere al Mondiale. Abbiamo toccato il punto più basso, adesso è fondamentale rinascere. Il sistema va azzerato? È chiaro che ora sia partita un po' di caccia alle streghe, ma fare di tutta l'erba un fascio sarebbe un errore. Servono riforme, quello sì, ma a prescindere dai nomi la cosa più importante sarà ritrovare compattezza tra le varie componenti. In questo momento è molto lontana, come dimostra il fatto che le due leghe non riescano a trovare un presidente. Non c'è voglia di venirsi incontro". Sul futuro: "Penso che il ricambio generazionale ci sia stato. L'Italia dovrà ripartire da Verratti, Immobile, Florenzi, Insigne: saranno il cuore pulsante nel 2020. Sarà dura comunque non vedere Nazionale e Juve senza Buffon. Gigi è una persona vera, che quando parla riesce a entrarti dentro. È stato un esempio in tanti momenti delicati e ha sempre trovato i modi e le parole giuste. In futuro potrà fare tutto e qualsiasi cosa la porterà avanti con passione". E pensando alla Juve: "La volontà è quella di rivalsa e con gli altri bianconeri dovremo stimolarci a vicenda per far sì che la delusione si trasformi in energia".