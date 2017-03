Calcio: aggressione per il portiere del Barletta, prognosi di 15 giorni

29 marzo 2017

Il portiere del Barletta, Luigi Moschetto, è stato vittima di una aggressione ieri sera nei pressi della sua abitazione. Guarirà in 15 giorni. Il club, che milita nel campionato di Eccellenza pugliese, ha diffuso una nota per condannare l'accaduto. Il giocatore ha un occhio contuso e i medici gli hanno applicato un collare ed è sotto choc. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un uomo lo ha preso a calci e pugni, alle spalle e al buio, senza farsi vedere e poi si è allontanato di corsa entrando in un'auto nella quale si intravedevano le sagome di altre persone.