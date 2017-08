Borriello, l'uomo dei record: in gol con 12 squadre diverse

28 agosto 2017

Un nuovo record a 35 anni: Marco Borriello aveva lasciato Cagliari per cercare nuovi stimoli e alla Spal sembra decisamente averli trovati. Contro l'Udinese non solo ha segnato il primo gol dei ferraresi in A dopo 49 anni ma ha eguagliato il primato di Nicola Amoruso andando a segno nella massima serie con 12 maglie diverse : Empoli, Reggina, Sampdoria, Treviso, Milan, Genoa, Roma, Juventus, Carpi, Atalanta e Cagliari. E ovviamente Spal.

Bomber giramondo, spesso con la valigia in mano, Borriello ha cambiato tante squadre ma c'è una cosa che invece ha sempre mantenuto: il feeling con il gol. Come dimostra, appunto, questo record particolare. La prima rete in A risale a 14 anni fa quando Borriello indossava la maglia dell'Empoli. L'ultima, rifilata all'Udinese, gli permette di toccare quota 96 centri nella massima serie. Ovunque sia andato, il bomber napoletano ha sempre fatto esultare i tifosi. E a 35 anni continua a segnare ed essere decisivo. Per la gioia di chi, giustamente, continua a puntare su di lui. Una vera sentenza, quando si tratta di fare gol.



Nicola Amoruso, invece, in A era andato a segno con le maglie di Padova, Juventus, Perugia, Napoli, Como, Modena, Messina, Reggina, Torino, Siena, Parma e Atalanta.