Amichevoli: Aubameyang affonda il Milan, il Dortmund vince 3-1

18 luglio 2017

LA PARTITA

Montella, privo di quattro (Bonucci, Biglia, Conti e Andre Silva) dei nove acquisti di questa straordinaria sessione di mercato rossonera, schiera comunque alcuni dei nuovi volti: in campo dal 1' Ricardo Rodriguez, Kessiè e Borini, con Bacca e Niang a completare il tridente offensivo nel 4-3-3 difeso, però, da Storari, in campo per tutto il match al posto di Donnarumma. L'avvio, per i rossoneri, non è quello dei giorni migliori: il Dortmund parte in quinta, e ad innestare la marcia è Ousmane Dembele: il francese va tre volte vicino al gol nei primi 6 minuti di gioco. Dopo 90 secondi, l'esterno prova il sinistro a giro dal limite, ma è attento Storari. La stessa giocata viene ripetuta dal numero 7, ma stavolta la conclusione è più angolata, e sfiora il palo alla destra dell'ex Juventus. Al 6', è sempre Dembele, servito sulla destra, a tentare il tocco sull'uscita del numero 30 rossonero, bravo ad evitare l'1-0.



La grande mole di gioco del Dortmund viene però capitalizzata poco dopo il quarto d'ora: al 16', infatti, è Sahin a trovare il gol dal limite dell'area sullo scarico di Pulisic. Da rivedere, stavolta, l'intervento di Storari, che lascia passare la sfera indirizzata sul primo palo e resa viscida dal terreno condizionato dalla pioggia. Il gol taglia le gambe al Milan, che dopo 4 minuti capitola: fallo ingenuo di Paletta su Pulisic. Dal dischetto, va il sogno proibito dei rossoneri in questo calciomercato, Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese conclude centralmente e con potenza, battendo il portiere rossonero. La reazione del Milan, però, non si fa attendere: al 24', Bacca, dopo aver guidato un contropiede e vinto un rimpallo, trova un gran gol grazie ad un esterno destro rasoterra che sorprende Weidenfeller, riaprendo il match. Ad andare più vicini alla rete, però, è proprio il Dortmund, sempre con uno scatenato Aubameyang, che va via sulla destra e mette al centro: Gonzalo Castro, solo in area, spedisce incredibilmente a lato. Il primo tempo si conclude con una punizione di Ricardo Rodriguez, ma il sinistro dell'ex Wolfsburg finisce alto sopra la traversa.



Ripresa che si apre con due cambi per parte: nel Milan, entrano i due nuovi acquisti Musacchio e Calhanoglu, che sostituiscono rispettivamente Paletta e Niang. Al primo, vero affondo del secondo tempo, il Dortmund trova il 3-1: sciagurato posizionamento del Milan, che da calcio d'angolo becca un contropiede micidiale iniziato da Castro, rifinito da Pulisic (al terzo assist se si considera anche il rigore procurato) e concluso, ancora una volta, da Aubameyang, che al 62' firma quindi la sua personale doppietta e la terza rete giallonera, che spegne i sogni di rimonta dei rossoneri, vicini al 3-2 soltanto nel giro di due minuti con Antonelli. Il numero 31, entrato insieme a Cutrone, Gomez e Sosa al 63', grazia però due volte Reimann, che rileva Weidenfeller ad inizio ripresa, prima con un sinistro impreciso, poi con un tocco sull'uscita dell'estremo difensore, bravo a respingere la sfera.



Nel finale, va più vicino il Dortmund al poker che il Milan al gol della bandiera. A sfiorare il 4-1 è Emre Mor, entrato al posto di Rode, che con un potente mancino dal limite dell'area esalta Storari, che chiude in corner. Sulla giocata del giovane turco, dopo 4 minuti di recupero, si chiude la partita: da rivedere i rossoneri, apparsi fin troppo in difficoltà nella prima metà del primo tempo, seppur contro un avversario decisamente più avanti nella preparazione a fronte di una sola amichevole, quella col Lugano, giocata dai rossoneri prima di questo match. Buone notizie, però, arrivano da Malpensa: Bonucci, Biglia, Conti e Andre Silva sono in viaggio, pronti a raggiungere i loro compagni. Con la rosa al completo, in attesa di altri fuochi d'artificio, il vero Milan è pronto a scendere in campo.