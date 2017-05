Serie A: uragano Sassuolo, 6-2 al Cagliari Pioggia di gol al Mapei Stadium: a segno Magnanelli, al rientro dall'infortunio

21 maggio 2017

Un super Sassuolo batte il Cagliari al Mapei Stadium: finisce 6-2 per gli uomini di Di Francesco. Nel primo tempo le reti sono di Magnanelli, al rientro dall'infortunio dopo cinque mesi, Berardi, Politano e l'autogol di Borriello. Di Sau la rete dei rossoblù. Nella ripresa vanno a segno Iemmello su rigore e Matri per i neroverdi. Di Ionita il gol della bandiera degli uomini di Rastelli, apparsi mai in partita e sotto di tre gol dopo 15 minuti.

LA PARTITA Meglio di così, al Mapei Stadium, non si poteva chiudere. Il Sassuolo, nella 37a e penultima giornata di Serie A, l'ultima di fronte al suo pubblico, batte il Cagliari con un 6-2 che non lascia diritto di replica. Avvio sfolgorante dei neroverdi, che dopo un quarto d'ora sono in vantaggio già di tre gol. Il primo di questi lo mette a segno Magnanelli che, al rientro dall'infortunio dopo cinque mesi, sfrutta un ottimo schema da corner e, servito da Berardi, realizza il gol dell'1-0. I padroni di casa non si fermano e al minuto 12 raddoppiano: pessimo disimpegno di Rafael, che serve Berardi. Il numero 25, di sinistro, insacca a porta vuota. Palla al centro e arriva il tris: Politano si invola verso la porta e di sinistro fa 3-0. I sardi sono scioccati e provano a riavvicinarsi con il colpo di testa di Sau al minuto 25. Dopo la mezz'ora, però, gli uomini di Di Francesco ristabiliscono le distanze con l'autogol di Borriello, che devia una punizione di Sensi e batte Rafael. Nel secondo tempo subito altra rete del Sassuolo, con Iemmello che realizza un generoso calcio di rigore assegnato da Nasca al 56'. Dopo 8 minuti reagisce il Cagliari: Ionita, entrato da pochi minuti, trova il secondo gol, ancora di testa, e porta il risultato sul 5-2. Nel finale, però, arriva il sesto sigillo: è Matri, entrato al posto di Iemmello, a depositare a porta vuota un ottimo assist da parte di Lirola. Al fischio finale, è festa per gli uomini di Di Francesco, che salgono a quota 46 punti in classifica scavalcando proprio i sardi, fermi a quota 44.



LE PAGELLE Berardi 7: Il gioiellino gioca la sua (ultima?) partita al Mapei Stadium in modo perfetto: prima approfitta di un regalo da parte di Rafael, poi si mette a disposizione dei compagni, rendendosi utile soprattutto in fase di ripartenza e di rifinitura.

Magnanelli 7: Il capitano non poteva sognare rientro migliore: in campo dopo cinque mesi, trova subito il gol che sblocca la partita con un preciso destro dal limite dell'area. Il resto della sua partita è condito da tanta sostanza, impostando e recuperando palloni. Ritrovato proprio nel finale, nella speranza che la prossima stagione sia quella del rilancio.

Borriello 5: Non è in giornata e si vede. Appare nervoso e poco incline a fare il suo solito lavoro sporco al centro dell'area. Entra nel tabellino due volte, ma nel peggior modo possibile: autogol e rigore (dubbio) procurato con un fallo di mano. Sostituito dopo un'ora di gioco, si prende una domenica di riposo.

Rafael 5: Pomeriggio difficile quello del numero 1 sardo, che deve raccogliere per sei volte il pallone dalla sua porta. Colpevole sul secondo gol, quando gestisce malissimo un rinvio dalla sua area, appare comunque molto insicuro nelle uscite. Giornata da dimenticare anche per lui.

IL TABELLINO Sassuolo-Cagliari 6-2

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Antei 6, Peluso 6, Acerbi 6,5, Lirola 6,5; Magnanelli 7, Sensi 6,5, Politano 6,5 (84' Ragusa ); Aquilani 6 (75' Biondini 6), Iemmello 6 (66' Matri 6,5), Berardi 7. A disposizione: Pomini, Pegolo, Gazzola, Cannavaro, Letschert, Pellegrini, Missiroli, Mazzitelli, Defrel. Allenatore: Eusebio Di Francesco 7.

CAGLIARI (4-2-3-1): Rafael 5; Bruno Alves 5, Pisacane 5,5, Murru 5,5, Isla 6; Joao Pedro 5 (74' Han 5,5) , Padoin 5 (46' Ionita 6) ; Tachtsidis 5, Farias 5,5, Borriello 5 (61' Faragò 5,5) ; Sau 6. A disposizione: Crosta, Bizzi, Miangue, Oliveira, Salamon, Di Gennaro, Deiola, Biancu. Allenatore: Massimo Rastelli 5.

ARBITRO: Luigi Nasca 5,5

MARCATORI: 7' Magnanelli (S), 12' Berardi (S), 13' Politano (S), 25' Sau (C), 34' Borriello (Aut.) (C), 56' Iemmello (Rig.) (S), 60' Ionita (C), 90' Matri (S).

AMMONITI: 31' Pisacane (C); 36' Peluso (S); 54' Bruno Alves (C); 56' Borriello (C); 72' Isla (C); 85' Sau (C).

ESPULSI: nessuno.

