Serie A: l’Empoli parte forte, Cagliari ko

19/08/2018

Esordio vincente per l’ Empoli alla prima giornata di Serie A: la formazione di Andreazzoli batte 2-0 il Cagliari al Castellani. I toscani passano in vantaggio nel primo tempo con il tap in di Krunic su cross deviato di Zajc (14’). Nella ripresa è ancora lo sloveno in versione assistman servendo Caputo (51’). La squadra di Maran coglie un palo con un tiro dal limite di Pavoletti, ma non basta.

LE STATISTICHE

L’Empoli ha vinto sei dei sette incontri interni giocati contro il Cagliari in Serie A (1P).

Per la quarta volta nella sua storia in Serie A, l'Empoli ha trovato la vittoria nell'esordio stagionale (la prima dal 2006).

In particolare solo nell'esordio assoluto nella competizione (1986) i toscani erano riusciti a vincere l'esordio stagionale nel massimo campionato giocato in casa.

Il Cagliari ha perso tutte le ultime tre partite all’esordio stagionale di Serie A, parziale in cui ha subito otto gol (uno solo segnato).

Miha Zajc ha partecipato attivamente a tre gol in Serie A (una rete, due assist), tutti contro il Cagliari.

Zajc ha preso parte attiva al 78% (7 su 9) dei tiri dell'Empoli nella partita contro il Cagliari (tre conclusioni e quattro assist al tiro).

Entrambi i gol di Francesco Caputo in Serie A sono arrivati in partite casalinghe.

Tre dei quattro gol di Rade Krunic in Serie A sono arrivati al Castellani.