Serie A, Cagliari-Torino 3-2: decide un autogol di Coco

LE STATISTICHE

- Era da ottobre 2022 che il Torino non perdeva tre partite di fila in Serie A.

- Il Cagliari è tornato a vincere in casa in campionato per la prima volta da inizio aprile contro l’Atalanta e è tornato a segnare almeno tre gol in un match casalingo di Serie A per la prima volta da marzo contro la Salernitana (quattro in quel caso).

- Il Torino ha collezionato tre gare di Serie A con almeno tre reti subite per la prima volta da novembre 2020 (quattro in quel caso).

- Il Torino ha registrato quattro incontri di fila di Serie A con almeno due gol realizzati per la prima volta dal periodo settembre-novembre 2020 (cinque in quel caso, con Marco Giampaolo in panchina).

- Prima di quello odierno di Viola, l’ultimo gol su punizione diretta del Cagliari in Serie A risaliva a quello di Joao Pedro contro il Verona il 2 aprile 2022.

- 13° gol in Serie A per Nicolas Viola, curiosamente solo il secondo da fuori area: il primo è stato proprio il suo primo nel massimo torneo, con la maglia del Benevento nel febbraio 2018.

- Il Torino è ora il bersaglio preferito di Nicolas Viola in Serie A: tre reti ai granata, tutte segnate in match casalinghi.

- Era da aprile 2023 che Antonio Sanabria non andava a segno in due trasferte di fila in Serie A.

- Dalla stagione 2022/23 ad oggi, Antonio Sanabria ha segnato 3 gol di testa in Serie A, tutti su assist di Valentino Lazaro.

- Solo il Venezia (5) ha subito più gol del Cagliari (4 con quello odierno) su sviluppo di corner in questo campionato.

- Valentino Lazaro ha fornito 3 assist in questo campionato: solo Tavares (5) e Lukaku (4) hanno fatto meglio in questa Serie A. In tutto lo scorso torneo l’esterno del Torino ha collezionato 4 assist in totale.

- Karol Linetty ha ritrovato il gol in Serie A dopo 52 presenze di astinenza nella competizione: l’ultimo era datato 13 novembre 2022 contro la Roma.

- Ottavo gol in Serie A per Palomino, il primo con la maglia del Cagliari: non segnava nella competizione dal 13 novembre 2022 contro l’Inter.

- Sebastiano Luperto ha fornito due assist in questo campionato, uno in meno dei tre totalizzati nelle sue precedenti sette stagioni di Serie A.