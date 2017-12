Serie A, Chievo-Bologna 2-3: ci pensa Destro

22 dicembre 2017

LA PARTITA

Sia Maran che Donadoni sono costretti a fare i conti con un’assenza in attacco. Nel Chievo manca Meggiorini, nel Bologna non c’è Palacio e dall’inizio partono Pucciarelli e Krejci. Il primo tempo è vivace, ma tutte le più importanti occasioni arrivano da palla inattiva. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo trovano subito il vantaggio i rossoblù ospiti. E’ il 4’ quando Verdi mette un bel pallone al centro dell’area e Destro è bravo a trovare la deviazione vincente su cui non può nulla Sorrentino. Passato in svantaggio, il Chievo sembra accusare il colpo ed è il Bologna a sfiorare il raddoppio con Krejci che sorprende alle spalle Tomovic e va di testa su un cross dalla trequarti del solito Verdi. La conclusione però non è angolata e Sorrentino riesce a sventare la minaccia. Intorno alla mezz’ora il Chievo entra in partita. Su un corner battuto da Birsa, Gamberini colpisce di testa ma da pochi passi non riesce a inquadrare la porta. Sono le prove generali di un gol che arriva poco dopo, al 32’, sempre in seguito ad un tiro dalla bandierina. Sul cross di Birsa questa volta è Inglese a colpire freddando Mirante. Il portiere felsineo si riscatta salvando il risultato prima dell’intervallo sulla girata di testa di Cacciatore, arrivata in seguito all'ennesimo calcio d’angolo.



In avvio di ripresa Bologna di nuovo avanti al primo affondo. Verdi ruba palla in difesa e fa partire il contropiede. Il Chievo è scoperto e c’è lo spazio per il tiro dai 25 metri di Masina. Sorrentino non è perfetto nella risposta e sulla sua respinta si avventa proprio Verdi che ribadisce in rete. E’ il momento migliore della squadra di Donadoni che al 66’ sfiora il tris. Nagy pesca Verdi sulla linea del fuorigioco, il fantasista supera il portiere ma si allunga troppo il pallone verso l’esterno riuscendo però a trovare un pregevole pallonetto dalla linea di fondo con Gamberini che salva in acrobazia sulla linea di porta. Il Chievo torna a farsi vedere con Pellissier che controlla nel cuore dell’area e scavalca mirante con un tocco morbido: questa volta è Maietta a fermare l’inesorabile corsa del pallone un attimo prima della rete. Nel finale grandi emozioni: il Bologna rimane in dieci per l’espulsione di Poli (doppia ammonizione). Mirante nega il gol ad Inglese, ma non può nulla sul tiro a giro di Cacciatore che si insacca nell’angolino basso alla sua sinistra. In occasione del 2-2 si perde qualche minuto perchè entra in gioco il Var per una sospetta posizione di fuorigioco del terzino del Chievo. Dopo i controlli di rito, Manganiello indica il centrocampo e fa esplodere il Bentegodi. La gioia dei clivensi non dura a lungo. Proprio Cacciatore, l’autore del pareggio, scivola da ultimo uomo e regala a Destro un pallone che l’attaccante del Bologna ha tutto il tempo di controllare e di spedire alle spalle di Sorrentino. Nei 6’ di recupero il Chievo ci prova disperatamente, ma trova solo una traversa con Tomovic e il risultato non cambia più.