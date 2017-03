Bologna, tifosi furiosi: diserteranno la trasferta col Sassuolo

6 marzo 2017

E' un momento nero per il Bologna , che nelle ultime sette gare ha conquistato la miseria di due punti, frutto di due pareggi e cinque sconfitte (quattro k.o. di fila in casa). Una serie negativa che ha fatto perdere la pazienza al tifo organizzato rossoblù, che ha deciso di disertare la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo , in programma domenica alle 12:30. Si legge nel comunicato: "Questa volta con la morte nel cuore diciamo basta così".

Già ieri sera, nel finale della partita persa 2-0 con la Lazio, dalla curva erano partiti fischi e ripetuti cori contro la squadra di Donadoni, invitata ad "andare a lavorare". E' di oggi, invece, la decisione presa dai gruppi della Curva Andrea Costa, che dunque non parteciperà al match contro il Sassuolo: "Vi abbiamo sempre sostenuti e accompagnati in giro per l'Italia - si legge nel comunicato diffuso sui forum del tifo -, ma questa volta con la morte nel cuore diciamo basta così. Invitiamo anche i tifosi non collegati a nessun gruppo a fare altrettanto. Sperando che questo sia un segnale forte come lo è per noi stare a casa. La Nostra Maglia va onorata sempre".