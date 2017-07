Roma, Emerson: "Voglio il Mondiale con l'Italia"

24 luglio 2017

E' tempo di bilanci per Emerson Palmieri. L'esterno brasiliano fa il punto sulla riabilitazione dopo la rottura del crociato: "Sto bene, tra dieci giorni saranno due mesi dall'intervento. Sono sulla strada giusta per tornare il piu' presto possibile". Intervistato da Roma Tv il giocatore fissa l'obiettivo: "Il Mondiale è un mio obiettivo.Se non mi fossi fatto male, sarei andato in Nazionale a giugno. Lavoro quindi per andare in Russia nel 2018".