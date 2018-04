Italia Under 21, Di Biagio protegge Donnarumma

26 giugno 2017

"Donnarumma ci ha tenuto a voler essere qui, nonostante io gli avessi chiesto di rimanere tranquillo in albergo. Quindi voglio ringraziarlo pubblicamente, però non parlerà del suo futuro ma solo della Nazionale". Esordisce così Luigi Di Biagio, nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale dell'Europeo contro la Spagna.



Dopo il chiarimento sulla situazione Donnarumma, parla dell'Europeo disputati fin qui dal portiere: "Posso dire che per me sta facendo un'ottima manifestazione ma si può sempre migliorare. Si è sempre sotto i riflettori e quindi deve abituarsi".



Poi parla della Spagna, e del fatto che avranno un giorno in più di riposo: "Parlando con logica potrebbe essere uno svantaggio per noi, ma spesso il calcio è illogico. Noi non dobbiamo cercare alibi o cercare delle giustificazioni, non dobbiamo pensare a questo ma a non perdere la rabbia agonistica messa in campo contro la Germania. Solo così potremmo sopperire a quello che ci manca e io sono fiducioso. Non mi interesso di questi argomenti".



Nonostante per Di Biagio la squadra iberica sia la squadra favorita alla vittoria finale, non parte battuto: "Sono rimaste quattro squadre molto forti e la favorita dovrebbe essere la Spagna che e' una grande squadra, ma come ho detto dovrebbe...".