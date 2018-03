Nba, super LeBron trascina i Cavaliers. Belinelli protagonista con Philadelphia

22 marzo 2018

TORONTO RAPTORS-CLEVELAND CAVALIERS 129-132

Una partita ricca di emozioni e di giocate tra due delle squadre più forti dell'Eastern Conference. Parte meglio Cleveland che nel primo quarto conclude sul parziale di 38-42, poi Toronto ritorna alla carica e si porta avanti nel secondo; i Cavs però si rifanno sotto nella terza frazione, per poi mettere fine ai giochi nell'ultimo quarto. La firma di questo successo per Cleveland non poteva che essere di LeBron James, autore di una grande doppia doppia con 35 punti e 17 assist, zero palle perse. Bene anche Love, doppia doppia con 23 punti e 12 rimbalzi, e Hill con 22 punti. Ottima prova tra i Raptors per DeRozan, 21 punti, Lowry, 24 punti, e Valanciunas, che chiude con 15 punti. Toronto rimane leader mentre i Cavs consolidano il terzo posto.



MEMPHIS GRIZZLIES-PHILADELPHIA SIXERS 105-119

Successo importantissimo di Philadelphia contro Memphis. Grizzlies che non hanno mai mollato, specialmente Green con 14 punti, gli stessi di Brooks. Bene anche Davis, doppia doppia con 16 punti e 11 rimbalzi, e Selden con 18 punti. Dall'altra parte un ottimo Belinelli aiuta la propria squadra con 15 punti, gli stessi di Covington, Embiid e Saric. I Sixers, approfittando anche del passo falso di Indiana, sono quarti a Est, mentre Memphis rimane penultima a Ovest.



CHARLOTTE HORNETS-BROOKLYN NETS 111-105

Non inizia nel migliore dei modi la gara per Charlotte, costretta alla rimonta negli ultimi due quarti. Grandi numeri per gli Hornets: sono 24 i punti di Kemba Walker, mentre la doppia doppia di Howard è di 32 punti e ben 30 rimbalzi, invece per i Nets si salva solo D'Angelo Russell con 19 punti.



NEW YORK KNICKS-MIAMI HEAT 98-119

Miami era chiamata assolutamente alla vittoria e alla fine ci è riuscita, rispedendo al mittente New York. Non bastano i 22 punti di Beasley e la doppia doppia (23 punti e 13 rimbalzi) di Kanter ai Knicks, visto che Johnson con 22 punti e Olynyk con una doppia doppia di 22 punti e 10 assist permettono agli Heat di ottenere il successo.



INDIANA PACERS-NEW ORLEANS PELICANS 92-96

Pesante ko di Indiana contro New Orleans. Oladipo ci mette del suo per aiutare la sua franchigia, mettendo a referto 21 punti, invece il compagno Turner fa registrare una doppia doppia con 13 punti e 10 rimbalzi. Pelicans invece in forma smagliante: doppia doppia di 28 punti e 13 rimbalzi per Davis e 23 punti per Moore. New Orleans ora è quarta dietro a Oklahoma a Ovest mentre a Est Indiana ora è quarta dietro Philadelphia.



DENVER NUGGETS-CHICAGO BULLS 135-102

Non c'è stata storia tra Denver e Chicago. L'intero quintetto iniziale degli ospiti è riuscito a superare i 15 punti: bisogna evidenziare Chandler con 19 punti, Millsap con 22 e Jokic con 21. Male invece i Bulls, con Felicio top scorer di squadra con 16 punti mentre Valentine non supera i 10. Denver è nona nella Western Conference mentre Chicago è dodicesima a Est.



LOS ANGELES CLIPPERS-MILWAUKEE BUCKS 127-120

Match molto tirato che ha visto prevalere Los Angeles. I Clippers sono stati trascinati da uno scatenato DeAndre Jordan, autore di una doppia doppia con 25 punti e 22 rimbalzi, segue Rivers con 22 punti, Harris con 18 ed infine Teodosic con 15. Dall’altro lato, Middleton sugli scudi con 23 punti, bene anche Bledsoe con 19 punti, per Antetokounmpo score di 12 punti. I Bucks sono ottavi a Est mentre Los Angeles è decima a Ovest.



WASHINGTON WIZARDS-SAN ANTONIO SPURS 90-98

San Antonio sembra aver ritrovato finalmente lo smalto perduto, superando Washington in una gara molto combattuta. Oubre Jr. e Bradley Beal cercano di contrastare gli attacchi avversari e, nonostante i 21 punti ciascuno, sono costretti a capitolare davanti a Marcus Aldridge, autore di 27 punti, e Anderson, 16 punti per lui. Gli Spurs hanno guadagnato posizioni nelle ultime settimana, infatti ora sono sesti a Ovest, invece i Wizards sono sesti a Est dietro Indiana.