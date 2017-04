Nba: Celtics primi a Est, Indiana e Chicago ai playoff

13 aprile 2017

Tutto facile per i Boston Celtics che piegano senza problemi la resistenza dei Milwaukee Bucks con uno schiacciante 112-94 e volano ai playoff come prima classificata della Eastern Conference: al primo turno se la vedranno contro i Chicago Bulls che, trascinati dai 25 punti di Butler, battono 112-73 i Brooklyn Nets e conquistano l'ottavo posto. I campioni in carica di Cleveland, invece, si devono accontentare della seconda posizione: i Cavs, con LeBron James, Irving e Love lasciati a riposo, perdono 98-83 contro i Raptors, incassano il quarto ko di fila e ora nel primo turno di postseason affronteranno gli Indiana Pacers che rifilano un secco 104-86 agli Hawks chiudendo la stagione regolare in settima posizione. Fuori dai playoff Miami cui non basta il successo per 110-102 su Washington: gli Heat pagano a caro prezzo una pessima prima parte di stagione chiusa con un record di 11-30: inutile l'ottima seconda parte con lo score opposto di 30-11.



A Ovest il risultato più importante della notte arriva dallo Staples Center dove i Los Angeles Clippers, battendo 115-95 i Sacramento Kings, hanno la certezza di chiudere al quarto posto e di guadagnare così il vantaggio del fattore campo nella serie che li vedrà opposti agli Utah Jazz. Finisce con una vittoria (inutile) la stagione dei Denver Nuggets che, senza Gallinari, si impongono 111-105 in casa dei Thunder (solo 5 punti per Westbrook). Golden State supera i Lakers (109-94), San Antonio cade in casa dei Jazz (101-97).



Delineato quindi il quadro completo dei playoff 2017. A Est le sfide saranno Boston-Chicago, Cleveland-Indiana, Toronto-Milwaukee e Washington-Atlanta. A Ovest il programma prevede Golden State-Portland, San Antonio-Memphis, Houston-Oklahoma City, Los Angeles Clippers-Utah. Si parte sabato con gara 1 di Cleveland-Indiana, Toronto-Milwaukee, San Antonio-Memphis e Clippers-Utah.