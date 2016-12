NBA: bravo Belinelli, Gallinari affonda

8 dicembre 2016

Dieci gare nella notte NBA . Successo in volata per gli Charlotte Hornets contro i Detroit Pistons: 13 punti e 5 rimbalzi per un positivo Marco Belinelli . Cadono invece i Denver Nuggets, sconfitti a Brooklyn dai Nets: solo 5 punti in 23 minuti per Danilo Gallinari . Tutto facile per i Cleveland Cavs che travolgono i Knicks al Madison e per i Golden State Warriors che battono a domicilio i Clippers. Vittorie anche per Celtics, Rockets e Bucks.

Gli Charlotte Hornets si confermano leader della Southeast Division grazie alla vittoria 87-77 sui Detroit Pistons. Un successo arrivato in volata grazie a 14 dei 25 punti di Kemba Walker nel quarto periodo e a tre canestri chiave di Marco Belinelli, positivo con 13 punti e 5 rimbalzi uscendo dalla panchina. Cadono invece i Denver Nuggets sul campo dei Brooklyn Nets 116-111. I Nuggets rimontano da -29 nel quarto periodo portandosi fino al -4 ma lì sono decisivi i canestri di Kilpatrick e Bogdanovic. Prova incolore per Danilo Gallinari con 5 punti in 23 minuti.



Non perdono colpi le corazzate Cleveland e Golden State. I Cavs vincono in scioltezza a New York contro i Knicks 126-94 con 28 punti di Irving, 25 di LeBron James e 21 di Love. I Warriors passano a Los Angeles contro i Clippers 115-98. 24 punti di Klay Thompson e 22 di Draymond Green in una serata da 32 assist di squadra per i campioni 2015. Successo travolgente anche per gli Houston Rockets di Mike D'Antoni, 134-95 sui Lakers: 26 punti di Gordon e 25 di Harden nella più larga vittoria di sempre dei texani sui gialloviola.



Serata da incorniciare anche per il greco Giannis Antetokounmpo: tripla doppia da 15 punti, 12 rimbalzi e 11 assist nel successo 115-107 dei suoi Milwaukee Bucks sui Blazers. Nelle altre gare i Boston Celtics vincono 117-87 a Orlando, gli Hawks tornano al successo battendo 103-95 Miami, Sacramento vince agevolmente 120-89 a Dallas mentre Indiana passa a Phoenix 109-94.