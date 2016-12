Basket, Siena: revocati gli scudetti 2012 e 2013

7 ottobre 2016

IL SINDACO DI SIENA: "SENTENZA INGIUSTA"

"C'è grande rammarico per come si è svolto questo processo perché al Comune e ad altri soggetti non è stato permesso di difendere un patrimonio della citta' qual e' la Mens Sana". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Siena, Bruno Valentini, in merito alla sentenza. "Per questo ritengo si sia trattato di un giudizio unilaterale. E' stato stabilito un legame decisamente discutibile fra evasione fiscale e illecito sportivo. Comunque - prosegue Valentini - non lasceremo niente di intentato nei prossimi gradi di giudizio, perche' si tratta di una sentenza ingiusta nella forma e nella sostanza. Presto convocherò l'attuale società e l'ex socio di maggioranza, la Polisportiva, per affrontare un tavolo comune nel quale discutere le linee difensive in fase di appello".