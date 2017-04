Basket, Serie A: Venezia piega Avellino, è a -6 da Milano

3 aprile 2017

Parte forte Venezia che sorprende Avellino chiudendo il primo quarto sul +7 e andando all'intervallo lungo sul +9 (45-36). La Sidigas, però, non si scompone e nel terzo periodo mette a segno una splendida rimonta fino al 50-50. Inizia un'altra partita: la Umana Reyer fugge ancora a +6, ma Avellino non molla, rimette di nuovo in equilibrio la sfida e riesce persino ad andare avanti nel punteggio in apertura di quarto periodo (61-60).



Il quarto fallo di Ragland complica i piani di Sacripanti e i lagunari ne approfittano: le triple di Ejim, Filloy e Haynes, quest'ultima a dieci secondi dalla fine per il 78-74, regalano i due punti a Venezia che consolida il secondo posto e domenica proverà a tornare clamorosamente in corsa anche per la prima posizione. In caso di successo al Forum, infatti, la squadra di De Raffaele si porterebbe a -4 dall'Olimpia campione d'Italia in carica a quattro giornate dalla fine della stagione regolare. La Umana Reyer manda in doppia cifra Bramos (16), Tonut (13), Ejim (12), Haynes (11) e Filloy (10), nella Sidigas i migliori realizzatori sono Logan (19) e Ragland (17).