Basket Serie A: Brescia fa il colpaccio, Milano ko al Forum

24 maggio 2018

Dopo una stagione da sogno la Leonessa ha appuntamento con la storia. Gli uomini di coach Diana hanno portato per la prima volta Brescia in semifinale scudetto ma adesso se la devono vedere con i campioni in carica dell’Olimpia: assolutamente non un compito agevole. Basta pensare che nei 26 precedenti tra le due squadre, Milano ha vinto 22 volte senza perdere mai tra le mura amiche.



Il passato però è passato. Brescia quest’anno ha dimostrato di potersela giocare con i cugini lombardi (1-1 le sfide in regular season) e sin dalle prime battute si dimostra più propositiva. Landry e Moss regalano il vantaggio iniziale, Micov da fuori fa capire che Milano è presente, ma per la squadra di Pianigiani c’è da superare il grande entusiasmo della Germani che arriva a chiudere il primo quarto sul 13-21. Jerrells e Goudelock non ci stanno e in due minuti mettono a segno nove punti con tre tiri dall’arco che riportano in carreggiata l’Olimpia, ma Brescia non si fa scoraggiare: prima trova il nuovo allungo con una bomba di Landry, poi vola a +7 con Cotton che, sul finale della seconda frazione, firma il 36-43.



Dopo l’intervallo lungo si ricomincia con una bomba di Micov che scuote il pubblico milanese. A raffreddare gli animi ci pensano prima Michele Vitali che fa 6 punti in fila e poi Cotton con la tripla e l’appoggio del +13 (57-70), massimo vantaggio Brescia. Nel momento peggiore Milano non si disunisce e confeziona il break di 8-0 che manda le squadre all’ultimo riposo sul 65-70. E’ di nuovo Cotton a interrompere il digiuno offensivo della Germani in un quarto periodo in cui entrambe le squadre alzano le rispettive difese.



La carica del Forum spinge Milano oltre le difficoltà e ancora uno scatenato Micov (17 punti alla sirena) mette la tripla del 78-78 regalando un finale vietato ai deboli di cuore. Brescia si affida ai due Vitali. Michele fa 5 punti e Luca è glaciale dalla lunetta, l’Olimpia rimane a contatto e ha a disposizione i tiri decisivi che però non vanno a bersaglio perchè Goudelock fallisce la chance del sorpasso e Micov il tiro del pareggio sulla sirena: il primo derby va alla Germani che strappa subito il fattore campo.